Korku dolu anlar! Dev köpek balığı balıkçı teknesine dolandı: 'Tekneyle aynı boydaydı'

Akdeniz'de demir atan balıkçı Mustafa Oktay ve ekibi, hayatlarının en korkutucu anlarını yaşadı. Teknenin çapa halatına devasa bir köpek balığı dolanınca, denizde 45 dakika süren nefes kesen bir mücadele başladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ekip, "Altı-yedi metreydi, tekneyle neredeyse aynı boydaydı" diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Hatay'da Akdeniz açıklarında teknenin çapa halatına dolanan devasa büyüklükteki köpek balığı balıkçı Mustafa Oktay ve ekibine korku dolu anlar yaşattı. Balıkçı Oktay, 45 dakika süren mücadeleyle kurtuldukları köpek balığı karşısında şaşkınlık yaşadı.

Balıkçı Mustafa Oktay ve ekibi, Dörtyol sahilinden tekneyle Akdeniz'e açıldı. Payas açıklarına geldiklerinde denize demir atan Oktay'ın teknesinin çapa halatına büyük bir köpek balığı takıldı.

DEV KÖPEK BALIĞI HALAYA TAKILDI

Devasa büyüklükteki köpek balığını halattan kurtarmak için 45 dakika mücadele veren Oktay ve ekibi o anları kamerayla kayıt altına aldı. Halatı silkeleyerek köpek balığını halattan kurtaran balıkçılar, köpek balığının büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söylediler.

Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasına kaydeden Mustafa Oktay, 35 yıldır balıkçılıkla uğraştığını belirterek şunları söyledi: "Payas açıklarındaydık, çok enteresan bir olay oldu. Teknenin çapa halatına büyük bir köpek balığı sarmıştı. Yaklaşık 45 dakika uğraştık. Halata sıkıca dolanmıştı. Kancayla müdahale ettik, elimizi atmadık çünkü ısırır diye korktuk. Altı-yedi metre boyundaydı, tekneyle neredeyse aynı uzunluktaydı. Daha önce kılıç balığı çapanın halatına dolanmıştı ama bu kadar büyük bir köpek balığını ilk kez gördüm. Çok korktuk ama sonunda zarar görmeden kurtulduk."

Kaynak: İHA

