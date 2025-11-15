HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandası yakalandı

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli manevralar yaparak başka bir araçtaki ailenin can güvenliğini riske atan sürücü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir ailenin büyük panik yaşadığı tehlikeli anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandası yakalandı

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde 66 DY 966 plakalı otomobili kullanan E.D. (37), trafikte tehlikeli manevralarla bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. O anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda trafik magandası sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi.

Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandası yakalandı 1

9 AYRI SUÇ KAYDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D.'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi. Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandası yakalandı 2

8 BİN 306 TL PARA CEZASI

Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan idari işlemlerde ise sürücüye; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafik güvenliğiyle ilgili yönetmelikte yasaklanmış davranışlarda bulunmak, geçilme kurallarına aykırı davranmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde aniden yavaşlatmak, karayolunun sağına ve soluna yaklaşırken diğer araçları tehlikeye düşürmek ve keyfi/kasıtlı hareketlerle seyir emniyetini tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam 8 bin 306 TL para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı.

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybettiOtomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti
Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılarYürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale trafik maganda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.