Korku dolu anlar kamerada: Bir ailenin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandası yakalandı

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde 66 DY 966 plakalı otomobili kullanan E.D. (37), trafikte tehlikeli manevralarla bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. O anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda trafik magandası sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi.

9 AYRI SUÇ KAYDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D.'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi. Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

8 BİN 306 TL PARA CEZASI

Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan idari işlemlerde ise sürücüye; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafik güvenliğiyle ilgili yönetmelikte yasaklanmış davranışlarda bulunmak, geçilme kurallarına aykırı davranmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde aniden yavaşlatmak, karayolunun sağına ve soluna yaklaşırken diğer araçları tehlikeye düşürmek ve keyfi/kasıtlı hareketlerle seyir emniyetini tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam 8 bin 306 TL para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı.

