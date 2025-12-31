Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilen yeni infaz düzenlemesiyle birlikte Türkiye genelinde cezaevlerinden tahliyeler başlarken, dışarı çıkan hükümlülerin yasal süreçlerini tamamlamak için başvurduğu Denetimli Serbestlik Büroları önünde uzun kuyruklar oluştu.

TBMM’de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında binlerce hükümlü cezaevlerinden beş gün önce tahliye edildi. Düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi veya öncesinde işlenen suçlardan hüküm giyenleri kapsarken, bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl erken ayrılmalarına olanak sağlandı. İlk etapta 55 bin, birkaç ay içinde de 155 bin kişinin tahliye edileceği belirtildi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; düzenlemeden yararlanan on binlerce hükümlü, tahliye sonrası yasal imza ve kayıt işlemleri için aynı anda bürolara akın etti. İmza vermek için gelenler, kapı girişinden başlayarak bahçe bölümünü dolaşıp işlem noktasına kadar uzanan uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir süre beklemek zorunda kalırken, düzenin sağlanması için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı.

"EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEYE YÖNELİK"

Binlerce hükümlünün cezaevinden çıkması nedeniyle düzenleme, kamuoyunda “af” olarak nitelendirildi.

Bunun üzerine, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenleme bir af değildir. Düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlediği halde yargılaması geç sonuçlandığı için COVID izninden yararlanamayanlarla aynı tarihten önce suç işleyip hükmü kesinleşerek ceza infaz kurumunda bulunanlar arasındaki eşitsizliği gidermeye yöneliktir” açıklaması yaptı.