SON DAKİKA | Esenyurt'ta fabrika yangını! Saatler boyunca alev alev yandı

Son dakika haberi: Esenyurt'ta yapı malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, zaman zaman meydana gelen patlamalar korku yarattı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları 6 saattir sürerken, fabrikadaki yangın havadan görüntülendi.

Son dakika: Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında yapı malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 5 noktadan müdahale etti.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları araç geçişine kapattı. Sağlık ekipleri ile UMKE ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiyenin çalışmalarına çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleri ile destek verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları 6 saattir sürüyor.

SON DAKİKA | Esenyurt ta fabrika yangını! Saatler boyunca alev alev yandı 1

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yapı malzemeleri üretilen fabrikadaki yangın havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerin tamamının alevlere teslim olduğu görüldü.

SON DAKİKA | Esenyurt ta fabrika yangını! Saatler boyunca alev alev yandı 2

BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

