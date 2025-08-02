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Korku dolu anların adresi Aksaray! Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı bıçakladı

Aksaray’da bir kişi, karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı önce darp etti sonra bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı

Korku dolu anların adresi Aksaray! Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı bıçakladı

Olay, Bahçeli Mahallesi 3707 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan ve evli olan Y.E. (26) isimli şahıs ile E.S. (23) isimli kadının arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. Bunun duyulması üzerine Y.E. karısı İ.M.E. (24) ile birlikte, yüzleşmek ve konuyu görüşmek üzere E.S. isimli kadının evine gitti.

Korku dolu anların adresi Aksaray! Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı bıçakladı 1

ÖNCE DARBETTİ SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI

Burada E.S. isimli kadının kocası D.S. (22) ile konuşmaya başlayan Y.E. iddiaları asılsız olduğunu anlatmaya çalışırken, şahısların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada D.S., Y.E.’yi önce darbetti sonra da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Korku dolu anların adresi Aksaray! Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı bıçakladı 2

GÖZALTINA ALINDI ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Y.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayın şüphelisi D.S. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yarılının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Aksaray kavga
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