Korkunç iddia... Yan dairedeki ilaçlama 2.5 yaşındaki Karan bebeği hayattan kopardı

İstanbul Şişli'de korkunç bir olay yaşandı. Ekol TV’den Ezgi İzgi’nin özel haberine göre, Şişli'de oturan Yazıcı ailesinin bitişiğindeki daire, 18 Nisan Cuma günü haşere ilaçlaması yaptırdı. İlaçlama yapılan dairenin sakinleri, işlem sırasında evden ayrıldı. Ancak Yazıcı ailesi, 2,5 yaşındaki oğulları Karan ile evde kalmaya devam etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Pazar sabahı Yazıcı ailesi, kusma ve zehirlenme belirtileri göstererek acilen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuğun durumu kötüleşti ve bir anda şoka girdi. Doktorların yaklaşık iki saat süren çabaları sonuç vermedi ve Karan bebek hastanede melek oldu.

HABER VERİLMEDİ İDDİASI

Aile, ilaçlama yapıldığından ancak zehirlenme belirtileri başladıktan sonra haberdar olduklarını söyledi. Buna karşılık, ilaçlama yaptıran komşu ise, "O gün haber verdim, ilaçlama yaptım, istersen annende kal dedim. Bir şey olmaz camları kapatırım” dediğini iddia etti.

OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme yaptı. Ailenin avukatı, ölümün kesin nedeninin otopsi sonucunda netleşeceğini belirtti. Ayrıca, ilaçlamanın ruhsatlı bir firma tarafından yapılıp yapılmadığı, binanın boşaltılması gerektiği konusunda gerekli uyarıların yapılıp yapılmadığı da soruşturma kapsamında araştırıldığını da söyledi.

(ekoltv.com.tr)