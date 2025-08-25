HABER

Korkunç kaza kamerada: Metrelerce savruldu! 3 yaşındaki çocuk motosiklete binmeyince...

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosiklete binmek istemeyen 3 yaşındaki küçük çocuk ailesinden kaçmaya başladı. Yola atlayan talihsiz çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaşanan korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine Bağlı Seydo Atilla Mahallesinde yaşandı. Ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki Bahoz Ali İ.’nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koştu.

AİLESİNDEN KAÇTI FECİ BİR KAZA YAŞADI

Trafiğin yolun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, Mustafa İ.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne ve babası olduğu öğrenilen iki kişi, motosikletle ara sokaktaki çocuğun yanına geliyor. Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, caddeye doğru koşuyor. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koşarak caddeye çıkmadan yakalamak istiyor ama yetişemiyor. Yola çıktıktan sonra otomobilin çarptığı çocuğun yaklaşık 10 metre savrulduğu gözlendi. Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülen çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çocuğun yardımına koşanlar arasında yer alan Serhat Karav, "Çocuğun koştuğunu gördüm. Araç çarptı. Yaklaşık 10 metre sürükledi. Ben de hemen alıp hastaneye götürdüm" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa kaza
