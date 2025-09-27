HABER

Korkunç kaza! Araç hurda yığınına döndü, feci şekilde can verdiler…

Zonguldak’ta feci bir kaza meydana geldi. Üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan 2 kişi korkunç bir şekilde can verdi.

Zonguldak-Alaplı karayolunun Taşbaşı mevkisinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

