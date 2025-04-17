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Korkunç olay! Denizli’de kağıt toplayıcısı çöpte bebek cesedi buldu!

Denizli’de akıllara durgunluk veren olay! Yeni doğmuş bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu. Çöp toplayıcısının çöpte fark ettiği erkek bebek cesedi sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Denizli’de kağıt toplayıcısı çöpte bebek cesedi buldu!

Denizli'de çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs, poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bebeğin cesedini çöpe atan kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, çöp kutusunu karıştırdığı sırada poşet içerisinde bebek cesedi buldu. Bebek cesedini gören adam, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sırasında bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çöpte ve bebeğin bulunduğu poşet üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından çöpte bulunan erkek bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi görüntüleyen çevredeki güvenlik kameralarında da inceleme başlatıldı. Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli bebek çöp ceset
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