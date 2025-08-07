Korkunç olay kamerada! İngiliz turiste çarptı: Araçla üstünden geçip gitmeye çalıştı...

Olay, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde, yaya geçidinde meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü Ş.K, karşıdan karşıya geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) çarptı. Ağır yaralanan Di Palma, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada alkollü olduğu belirtilen sürücünün kazadan sonra yaralı vaziyette yerde yatmakta olan kadının üzerinden geçmeye çalışmış, vatandaşlar tarafından engellenmişti.

KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemleri sırasında kardeşinin kimliğini vererek gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ş.K. isimli sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TURİST AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

