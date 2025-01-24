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Korkunç olay... Kız arkadaşını feci şekilde öldürdü! 50 parçaya bölüp 6 poşete koydu; kesik başla yakalandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.01.2025 12:18
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Dünyanın konuştuğu korkunç olan Nijerya'da yaşandı. Şarkıcı olduğu belirtilen 30 yaşındaki Timileyin Ajayi 24 yaşındaki kız arkadaşı Salome Adaidu acımasızca öldürdü. Cani adamın, genç kızın vücudu 50'den fazla parçaya böldüğü ve 6 poşete koyduğu belirtildi. Öte yandan Timileyin Ajayi'nin insan başıyla yakalandığı bildirildi.

Korkunç olay... Kız arkadaşını feci şekilde öldürdü! 50 parçaya bölüp 6 poşete koydu; kesik başla yakalandı

Dehşete düşüren olayın adresi Nijerya, 30 yaşındaki Timileyin'in, Salome'nin kesik başını bir çantada taşıdığını fark eden komşuları şüphelenerek polise haber verdi.

Polisler şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, Timileyin'in evinde Salome'nin kesik vücut parçalarına da rastlandığı aktarıldı.

"İNSAN BAŞIYLA YAKALANDI"

Nasarawa polis sözcüsü Ramhan Nansel, "Şüpheli bir insan başıyla yakalandı. Olay yerine vardığımızda, linç edilmekten kurtardık" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDU 50'DEN FAZLA PARÇAYA BÖLDÜ, ALTI POŞETE KOYDU"

Genç kadının yakınları Channels Television'a yaptığı açıklamada, Timileyin'i organ ticareti yapmakla suçladı. Genç kadının amcası Adaji Adaidu Samson, "Polis aracılığıyla bu cinayeti öğrendik. Kızımızı sadece öldürmekle kalmadı, parçalara ayırdı. Vücudu 50'den fazla parçaya böldü ve altı poşete koydu" diye konuştu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Timileyin ise, "Ona yemek hazırladım. Daha sonra cinayeti işledim. Benden ayrılmak istediğini söyledi" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
polis Nijerya
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