HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Korkutan deprem sonrası sözleri yeniden gündem oldu! Naci Görür en tehlikeli ilçe olarak orayı işaret etmişti: "Muhakkak taşınmalıdır, kurtulma şansı yok"

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem herkesi tedirgin etti. Şiddetli sarsıntının ardından insanlar kendilerini sokağa attı, bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarla uyarılarda bulunurken, Prof. Dr. Naci Görür depremler için 'daha büyüğü gelecek' dedi. Öte yandan Görür'ün daha önce yaptığı bir açıklamada gündem oldu. Görür Marmara'da olası büyük bir depremde en fazla yıkım yaşanacak ilçe olarak orayı işaret etmişti. İşte detaylar...

Korkutan deprem sonrası sözleri yeniden gündem oldu! Naci Görür en tehlikeli ilçe olarak orayı işaret etmişti: "Muhakkak taşınmalıdır, kurtulma şansı yok"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik ve korku yarattı. Sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçerdi.

6

Öte yandan uzmanlar da ikiye ayrılmış durumda. Bazıları "Marmara'da deprem bitti" iddiasında bulunurken, kimi de "7,2'lik deprem an meselesi" diyor.

31

"DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

Prof Dr. Naci Görür de bu depremlerin Marmara'da bekledikleri büyük deprem olmadığını aktardı. Görür ayrıca, "Kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım" ifadelerini kullandı.

32

Öte yandan 6,2'lik depremin ardından Görür'ün geçen aylarda yaptığı yorum tekrar gündem oldu.

"MUHAKKAK TAŞINMALIDIR, KURTULMA ŞANSI YOK"

Görür, olabilecek büyük bir Marmara depreminden en fazla Bursa'nın Gemlik ilçesinin etkileneceğini belirterek, "Hükümetimiz bunu görmüş ve yasa çıkarmışlar Gemlik’i taşımaya karar vermişler birkaç sene önce fakat sonra siyasi bir şeyler çalışmış vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Alkollü sürücünün ehliyetine el konulduKontrol noktasından kaçmaya çalıştı! Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Konteynere giren yılanı itfaiye yakaladıKonteynere giren yılanı itfaiye yakaladı

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Gemlik naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Uzmanlar ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?

Uzmanlar ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!

Depremden korkup dışarıda bekleyen çocuğa kurşun isabet etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.