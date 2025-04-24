Korkutan deprem sonrası sözleri yeniden gündem oldu! Naci Görür en tehlikeli ilçe olarak orayı işaret etmişti: "Muhakkak taşınmalıdır, kurtulma şansı yok"

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik ve korku yarattı. Sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçerdi.

Öte yandan uzmanlar da ikiye ayrılmış durumda. Bazıları "Marmara'da deprem bitti" iddiasında bulunurken, kimi de "7,2'lik deprem an meselesi" diyor.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

Prof Dr. Naci Görür de bu depremlerin Marmara'da bekledikleri büyük deprem olmadığını aktardı. Görür ayrıca, "Kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 6,2'lik depremin ardından Görür'ün geçen aylarda yaptığı yorum tekrar gündem oldu.

"MUHAKKAK TAŞINMALIDIR, KURTULMA ŞANSI YOK"

Görür, olabilecek büyük bir Marmara depreminden en fazla Bursa'nın Gemlik ilçesinin etkileneceğini belirterek, "Hükümetimiz bunu görmüş ve yasa çıkarmışlar Gemlik’i taşımaya karar vermişler birkaç sene önce fakat sonra siyasi bir şeyler çalışmış vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de deniz kumuyla dolu. Kurtulma şansı yok." ifadelerini kullanmıştı.