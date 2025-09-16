HABER

Korkutan kaza! Akaryakıt tankeri ile minibüs çarpıştı... Yaralılar var

Aydın’ın Efeler ilçesinde akaryakıt tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akaryakıt tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Aydın-Muğla karayolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

