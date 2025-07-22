Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: “Zincirleme cinsel taciz”! Beraat eden sapığa Yargıtay'dan ret şoku...

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşanan olayda, motosikletli bir kişi, yolda yürüyen üç kadına korna çalıp sözlü ve fiziksel olarak rahatsız edici biçimde yaklaştı. Kadınlardan biri yaşadıklarını şikâyet ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili açılan davada tanık ifadeleri de kadının beyanlarını destekledi.

DELİL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE BERAAT ETMİŞTİ

Ancak Anamur Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın "cinsel taciz", "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesiyle dosya Yargıtay’a taşındı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yargıtay, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu ve sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ SUÇU

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Kadının olayın başından beri istikrarlı beyanları, tanığın bu beyanları doğrular nitelikteki anlatımı ve sanığın da motosikleti olay günü kendisinin kullandığını kabul etmesi dikkate alındığında, sanığın üç kadına birden korna çalması ve kadına yönelik davranışı zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.”

Yargıtay, bu gerekçeyle yerel mahkemenin beraat kararının kanuna aykırı olduğuna hükmetti ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmesine karar verdi.