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Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: “Zincirleme cinsel taciz”! Beraat eden sapığa Yargıtay'dan ret şoku...

Mersin Anamur’da motosikletiyle üç kadını taciz eden sanık, yerel mahkemece beraat etmişti. Ancak Yargıtay, mağdurun tutarlı anlatımı ve tanık desteğiyle verilen beraat kararını bozdu. Sanığın “zincirleme cinsel taciz” suçundan yeniden yargılanmasına karar verildi.

Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: “Zincirleme cinsel taciz”! Beraat eden sapığa Yargıtay'dan ret şoku...
Çiğdem Sevinç

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşanan olayda, motosikletli bir kişi, yolda yürüyen üç kadına korna çalıp sözlü ve fiziksel olarak rahatsız edici biçimde yaklaştı. Kadınlardan biri yaşadıklarını şikâyet ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili açılan davada tanık ifadeleri de kadının beyanlarını destekledi.

Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: “Zincirleme cinsel taciz”! Beraat eden sapığa Yargıtay dan ret şoku... 1

DELİL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİYLE BERAAT ETMİŞTİ

Ancak Anamur Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın "cinsel taciz", "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesiyle dosya Yargıtay’a taşındı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yargıtay, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu ve sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti.

Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: “Zincirleme cinsel taciz”! Beraat eden sapığa Yargıtay dan ret şoku... 2

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE CİNSEL TACİZ SUÇU

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Kadının olayın başından beri istikrarlı beyanları, tanığın bu beyanları doğrular nitelikteki anlatımı ve sanığın da motosikleti olay günü kendisinin kullandığını kabul etmesi dikkate alındığında, sanığın üç kadına birden korna çalması ve kadına yönelik davranışı zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.”

Yargıtay, bu gerekçeyle yerel mahkemenin beraat kararının kanuna aykırı olduğuna hükmetti ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet cinsel taciz
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