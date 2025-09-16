Köşk’te jandarmadan trafik denetimi

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde "algılanan yakalanma hissini" sürekli hale getirerek kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla Başçayır Mahallesi yolunda sabit ve seyir halinde denetim yaptı. Denetimlerde 226 şahıs sorgulanırken 70 şahıs kontrol edildi. 156 araç üzerinde yapılan incelemede ise kurallara uymadığı tespit edilen 4 araca işlem uygulandı. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır