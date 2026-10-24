Köşk'te öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer alan Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlk atmış, İslam medeniyetinin bilim alanındaki köklü geçmişi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

ÖĞRENCİLERE İSLAM BİLİM TARİHİ ANLATILDI

Seminerde, Müslüman bilim insanlarının insanlığa sunduğu katkılar ve geçmişten günümüze uzanan ilim geleneği ele alındı. Öğrencilerin tarihî ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yeri üzerinde duruldu. Geçmişte bilim alanında yapılan çalışmaların ve ortaya konulan birikimin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergi ve yayınlar da tanıtıldı. Seminerin ardından öğrencilere çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır