HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köşk'te öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan Altı Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen 'Yeni Bir Medeniyetin Doğuşu: İslam Bilim Tarihi' seminerler dizisinin ilk programında, İslam medeniyetinin bilim dünyasına katkıları ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları öğrencilere anlatıldı.

Köşk'te öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer alan Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlk atmış, İslam medeniyetinin bilim alanındaki köklü geçmişi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Köşk te öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı 1

ÖĞRENCİLERE İSLAM BİLİM TARİHİ ANLATILDI

Seminerde, Müslüman bilim insanlarının insanlığa sunduğu katkılar ve geçmişten günümüze uzanan ilim geleneği ele alındı. Öğrencilerin tarihî ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yeri üzerinde duruldu. Geçmişte bilim alanında yapılan çalışmaların ve ortaya konulan birikimin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergi ve yayınlar da tanıtıldı. Seminerin ardından öğrencilere çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi.

Köşk te öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD vatandaşlarını uyardı: "Lübnan'a gitmeyin"ABD vatandaşlarını uyardı: "Lübnan'a gitmeyin"
Sırbistan'da halk erken genel seçim için yarın sandık başına gidecekSırbistan'da halk erken genel seçim için yarın sandık başına gidecek

Anahtar Kelimeler:
Tarih Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.