Köşk’te çilekte pestisit denetimi sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede son yıllarda üretimi artış gösteren çilek ürününde numune alımı gerçekleştiriliyor. İlçe Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendislerinden oluşturulan teknik ekipler, sahada hızlı ve etkili bir şekilde numune toplama çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında üreticilere yalnızca numune alımıyla sınırlı kalınmayarak, çilek hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kimyasal mücadele sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda üreticilere önemli uyarılarda bulunuluyor.

Yapılan çalışmalarla hem ürün kalitesinin artırılmasının hem de tüketici sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirten Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın talimatıyla ilçemiz programı kapsamında, ilçemizde yetiştirme alanı ve üretiminde son yıllarda ivme kazanan çilek ürününde hasat öncesi pestisit kalıntı taraması için numune alımı çalışmaları İlçe Müdürlüğümüz yetkili Ziraat Mühendislerinden oluşturulmuş teknik ekipler tarafından hızlı ve etkili şekilde sürdürülmektedir. Numune alım çalışmaları sırasında ayrıca değerli üreticilerimize çilek hastalık zararlıları ve mücadele yöntemleri, kimyasal mücadele esnasında uyulması ve dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde özellikle yapılmaktadır. Çevremize, doğaya ve insanımıza duyarlı bereketli bol kazançlar dileriz" ifadeleri yer aldı.



