Köşk’te çilekte pestisit denetimi sürüyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde çilek üretiminde kalite ve güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hasat öncesi pestisit kalıntı denetimleri aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede son yıllarda üretimi artış gösteren çilek ürününde numune alımı gerçekleştiriliyor. İlçe Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendislerinden oluşturulan teknik ekipler, sahada hızlı ve etkili bir şekilde numune toplama çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında üreticilere yalnızca numune alımıyla sınırlı kalınmayarak, çilek hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kimyasal mücadele sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda üreticilere önemli uyarılarda bulunuluyor.

Yapılan çalışmalarla hem ürün kalitesinin artırılmasının hem de tüketici sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirten Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın talimatıyla ilçemiz programı kapsamında, ilçemizde yetiştirme alanı ve üretiminde son yıllarda ivme kazanan çilek ürününde hasat öncesi pestisit kalıntı taraması için numune alımı çalışmaları İlçe Müdürlüğümüz yetkili Ziraat Mühendislerinden oluşturulmuş teknik ekipler tarafından hızlı ve etkili şekilde sürdürülmektedir. Numune alım çalışmaları sırasında ayrıca değerli üreticilerimize çilek hastalık zararlıları ve mücadele yöntemleri, kimyasal mücadele esnasında uyulması ve dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde özellikle yapılmaktadır. Çevremize, doğaya ve insanımıza duyarlı bereketli bol kazançlar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Şahin: "Çoktan zafer kazandılar"AK Partili Şahin: "Çoktan zafer kazandılar"
7 ayda 15 kilo veren adamın hayatı değişti7 ayda 15 kilo veren adamın hayatı değişti

En Çok Okunan Haberler
Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

En Çok Aranan Haberler

