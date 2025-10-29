Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü

Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta ve Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıldönümü vesilesiyle Orkide Kadınlar Derneği olarak 102 kadından oluşan el emeği, göz nuru Türk bayrağını bugün sergiledik. Aslında bu bayrağı Prizren’imizin nineleri, annelerimiz, gençlerimiz hepsi ördü. Ve tabii ki bu bayrağı örmemizde emeği geçen tüm Orkide kadınlarımıza, Prizrenli kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayrak, bir milletin en değerli hazinesidir. Biz de bugün bunu cumhuriyetimizin 102. yıldönümü vesilesiyle armağan etmek istedik. Katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğumuza, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliğine de iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta da, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü. Ve bu çerçevede Orkide Kadınlar Derneği’nin Prizren’de 102 kadınla kırmızı el işiyle yaptıkları ve birleştirerek oluşturdukları, üzerine yıldızı ekleyerek bayrağı yaptılar. Kosova’da, Prizren’de bu gibi etkinliklerin yıllardır sürdüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümünü Türkiye dışındaki Türkler olarak her yıl kutladığımızın altını çizmek istiyorum. Buradan herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum" ifadelerini kullandı.



Turist olarak Prizren’e gelen bir Türk vatandaşı, "Çok mutluyuz. Yabancı bir memlekette Türkiye’yi temsil eden, Türk gücünü gösteren, milli varlık, milli bütünlük için sizlere teşekkür eidyoruz. Var olun, mutluyuz" diye konuştu.

Bir başka Türk vatandaşı ise, "Benim için de Türk bayrağını köprünün başında görmek gerçekten gurur vericiydi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın hala Türkiye dışında bu topraklarda kutlanıyor olması gerçekten gurur verici. İyi ki varsınız, iyi ki burada Türk toplumu hala var" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA