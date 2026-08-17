Kovalamacanın ardından yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sokak çalışmaları sırasında Sarısu Mahallesi’nde polis ekiplerini gören A.D. (45) kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan A.D.’nin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 6 parça halinde toplam 2 bin 90 içimlik peçete/A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır