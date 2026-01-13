HABER

Kovulan Rockstar Games çalışanlarının davası engele takıldı: Dikkat çeken 'GTA 6' detayı

İşten çıkarılan Rockstar Games çalışanları, yasal süreç devam ederken geriye dönük ödeme alamayacak. Bir İngiliz yargıç, GTA 6 stüdyosunun sendikalaşmayı engellemeye çalıştığının henüz kanıtlanmadığına hükmetti. Ayrıca bir gazetecinin GTA 6 sızıntılarını ve diğer gizli bilgileri görmüş olabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Enes Çırtlık

Birleşik Krallık'taki bir mahkeme, eski Rockstar Games çalışanlarının mali yardım talebini reddetti. Şirkete karşı açtıkları dava devam edecek olsa da, verilen karar bazı potansiyel engelleri ortaya çıkardı. Ortaya çıkan ifşalar arasında yargıç, sendikanın Discord sunucusunda çalışan olmayan kişilerin de bulunduğunu tespit etti. Sonuç olarak, bir gazetecinin GTA 6 sızıntılarını ve diğer gizli bilgileri görmüş olması ihtimal dahilinde.

YARGIÇ İKNA OLMADI

Bloomberg'in haberine göre Yargıç Frances Eccles, 31 çalışanın sendikalaşmayı engelleme (union busting) eylemi kapsamında işten çıkarıldığına ikna olmadı. Grup, kayıp ücretlerini alamayacak olsa da argümanlarını gelecekteki duruşmalarda sunmaya devam edebilecek.

"SENDİKANIN DISCORD SUNUCUSUNDA GAZETECİ VAR" İDDİASI

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre; Çalışanlar, Büyük Britanya Bağımsız İşçileri Sendikası (IWGB) ile ilişkili bir Discord sunucusuna giriş yapmışlardı. Çalışanlar, burada yalnızca ofis koşulları ve maaşlarla ilgili sorunları ele aldıklarını iddia ediyor. Sıkı gizlilik sözleşmeleri (NDA) uygulamasıyla tanınan Rockstar ise bu iletişimin şirket sırlarını ifşa ettiğine inanıyor.

İddiaya göre; Yargıç Eccles, sunucudaki 350 kişilik üye listesiyle ilgili endişelerini dile getirerek stüdyonun tarafında yer alıyor gibi göründü. Üyelerin yaklaşık yarısı Rockstar için çalışıyordu ancak geri kalanlar arasında GTA hakkında bir makale yayınlamış bir yazar da bulunuyordu. Bu durum, tartışmalar sırasında GTA 6 sızıntılarının yayılmış olma riskini doğuruyor. Ayrıca, sohbet edenlerden üçü IWGB üyesi değildi ve bazıları ise hiç işten çıkarılmamıştı.

Kovulan Rockstar Games çalışanlarının davası engele takıldı: Dikkat çeken GTA 6 detayı 1

ROCKSTAR HENÜZ TAMAMEN TEMİZE ÇIKMIŞ DEĞİL

Mahkeme, Rockstar'ın aşması gereken bazı yasal engellerin sinyalini verdi. Kararın bir parçası olarak yargıç, işten çıkarmaların gerçekleşme şekline itiraz etti. Özellikle, kapsamlı bir soruşturma veya itiraz süreci (temyiz) olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Ayrıca stüdyo, Discord faaliyetlerinden dolayı nasıl olumsuz sonuçlara maruz kaldığını henüz açıklamadı.

Bu aksiliğe rağmen, IWGB Başkanı Alex Marshall, "kapsamlı ve esaslı bir mahkemenin, Rockstar'ın bir sendikayı ezmeye yönelik hesaplı girişimini sadece haksız değil, aynı zamanda yasa dışı bulacağından her zamankinden daha emin olduğunu" belirtti. Bu arada bir Rockstar Games temsilcisi Bloomberg'e verdiği demeçte, sonucun kendi pozisyonlarını haklı çıkardığını söyledi.

Birleşik Krallık mahkemeleri, çalışanların Rockstar'ın iddia ettiği gibi ağır hizmet kusuru (gross misconduct) işleyip işlemediğine karar verecek. Eğer GTA 6 sızıntıları ortaya çıkarsa da, şirket şüphesiz bu keşiflerin halka açılmasını engellemek için mücadele edecektir.

