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Köy fırınında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde köy fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Taşköprü ilçesi Akçakese köyü Garipoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Köy fırınında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde köy fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Akçakese köyü Garipoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple köy fırınında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, yapı kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Köy fırınında çıkan yangını itfaiye söndürdü 1

Köy fırınında çıkan yangını itfaiye söndürdü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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