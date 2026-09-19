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Sakarya’nın kuzeyinde metrekareye 57 kilogram yağış düştü

Sakarya’nın özellikle kuzey ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan ani sağanakta metrekareye 57 kilogram yağış düştü.

Sakarya’nın kuzeyinde metrekareye 57 kilogram yağış düştü

Sakarya’nın özellikle kuzey ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan ani sağanakta metrekareye 57 kilogram yağış düştü. Yağışın olumsuzluklara yol açmaması için gece boyunca sahada olan ekipler, altyapı hatları sayesinde suyu sorunsuz şekilde tahliye etti.

Sakarya’da dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, kentin kuzey bölgelerinde etkisini artırdı. Kısa sürede bazı noktalarda metrekareye 57 kilogram kadar yağış bırakan sisteme karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri teyakkuza geçti. Ani yağışın olumsuzluklara yol açmaması için gece boyunca sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, altyapı hatlarının işleyişini yakından takip ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yağışlı mevsim öncesinde altyapı hatlarında yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları sayesinde oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçildi. Yağmur suyu altyapısının yüksek miktardaki suyu etkin şekilde taşımasıyla birlikte, biriken sular kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

"EKİPLERİMİZ İHTİYAÇ DUYULAN NOKTALARA HIZLICA MÜDAHALE EDİYOR"

Altyapının sorunsuz işlemesi için nöbetçi ekiplerin şehir genelinde görev başında olduğunu bildiren SASKİ tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlı mevsim öncesinde gerçekleştirdiğimiz bakım ve temizlik çalışmaları, kuvvetli yağışlarda altyapımızın kapasitesini korumasına önemli katkı sağladı. Ekiplerimiz, muhtemel olumsuzluklara karşı sahadaki kontrollerini sürdürüyor ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde müdahale ediyor" ifadelerine yer verildi.

Sakarya’nın kuzeyinde metrekareye 57 kilogram yağış düştü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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