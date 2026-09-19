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Şehit polis memuru, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de trafik kazası sonrası inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (38), Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit polis memuru, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi’nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Batuhan Sarıyalçınkaya, önceki gün Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi’nde meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi için bölgeye gitti. İnceleme sırasında Sarıyalçınkaya, başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Batuhan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Sarıyalçınkaya için eşi Pempe Sarıyalçınkaya’nın memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde tören düzenlendi. Eşinin polis yeleğini giyen Pempe Sarıyalçınkaya, taziyeleri kabul ederken, oğlu Sabri (7) de törende babasının polis şapkasını taktı. Şehidin yakınları ve arkadaşları dua ederek duygusal anlar yaşadı. İlçede birçok eve Türk bayrakları asıldı. Cenaze törenine katılan Giresun Valisi Mustafa Koç, acılı aileye taziye dileklerini sundu. Şehit polis Batuhan Sarıyalçınkaya, Şebinkarahisar Merkez Tekışık Camii’nde öğle vakti kılınan namazın arından dualarla toprağa verildi.

4 yaşında kendisinin sağ kurtulduğu 1992 Erzincan depreminde babası Sabri Sarıyalçınkaya’yı, 12 yıl önce de annesi Gülten Sarıyalçınkaya’yı kanserden kaybeden 2 çocuk babası Sarıyalçınkaya’nın, Şebinkarahisar ilçesinde bir süre görev yaptığı, burada tanıştığı Pempe Sarıyalçınkaya ile 2018 yılında evlendiği öğrenildi. İlk görev yeri olan Şebinkarahisar ile bağ kuran şehit polis Sarıyalçınkaya’nın, emeklilik sonrası eşinin memleketi Giresun’a yerleşmek istediği ortaya çıktı.

Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 1Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 2Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 3

Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 4Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 5Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 6
Şehit polis memuru, Giresun da son yolculuğuna uğurlandı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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