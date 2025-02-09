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  4. Köy yolunda acı son! Kar yağışı yüzünden mahsur kalan yaşlı adam evine yürüyerek gitmeye çalışmış...

Köy yolunda acı son! Kar yağışı yüzünden mahsur kalan yaşlı adam evine yürüyerek gitmeye çalışmış...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 12:00
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Giresun'un Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdare ekibi, Deregözü Mahallesi Hasan Yatağı mevkisinde yol kenarında bir kişinin cansız bedenini buldu

Köy yolunda acı son! Kar yağışı yüzünden mahsur kalan yaşlı adam evine yürüyerek gitmeye çalışmış...

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Eymür Köyü’nde 80 yaşındaki Selahattin Vıcıl, köy yolunda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

EVİNE YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞTI

Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik’in aktardığı bilgilere göre, Selahattin Vıcıl en son Çarşamba günü Eymür Köyü merkezine kadar araçla geldi, ancak yoğun kar yağışı nedeniyle aracın ilerleyemediği öğrenildi. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adamın yolda hayatını kaybettiği düşünülüyor.

CENAZESİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

Selahattin Vıcıl’ın cenazesi, ölümünden 4 gün sonra İl Özel İdare ekibinin köy yolunu açma çalışmaları sırasında fark edildi. Yol temizliği sırasında alışveriş poşetlerinin görülmesi üzerine köylüler bölgede arama yaptı ve yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Vıcıl’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Giresun mahsur yaşlı adam
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