Köy yolunda tekrar heyelan meydana geldi

Düzce’de geçtiğimiz hafta 3 gün arayla yaşanan heyelanla birlikte köy yolu hasar gören Fındıklıaksu Köyü’nde tekrar heyelan yaşandı.

Köy yolunda tekrar heyelan meydana geldi

Düzce merkeze bağlı Fındkılıaksu köyünde geçtiğimiz hafta Salı günü heyelan meydana gelmiş, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaparken Cuma günü ise köye ulaşımı sağlayan anayolda meydana gelen heyelan olayı ile yol zarar gördü. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, yolu onardı ve ulaşıma açtı.
Bu kez aynı noktada 3. kez heyelan meydana geldi. Dağlardan kayan topraklar, ana yola akarak tekrar köyün yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için bölgeye gönderildi.

Köy yolunda tekrar heyelan meydana geldi 1

Köy yolunda tekrar heyelan meydana geldi 2

Köy yolunda tekrar heyelan meydana geldi 3

Köy yolunda tekrar heyelan meydana geldi 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Düzce
