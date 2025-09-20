HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor. Sazak, Pınar, Akköprü ve Çayhisar mahallelerinde tedbir amaçlı 230 ev boşaltıldı, 612 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi.

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 230 ev boşaltıldı, 612 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

Köyceğiz de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor 1

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, alevlere müdahale sırasında 20 kişinin yangından etkilendiği, 19'unun tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi. Kayıtlarda, yangından zarar gören ormanlık alanların yeşilden siyaha döndüğü görülüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktıOtel yangını faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler: Çok sayıda yaralı varTaş ve sopalarla birbirlerine girdiler: Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
Köyceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.