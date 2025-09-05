HABER

Köyceğiz’de trafik kazası: 2'si ağır 3 kişi yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Antalya karayolu Zeytinalanı mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Antalya istikametine seyir halinde olan 48 ABZ 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

04 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

