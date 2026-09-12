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Köyceğiz’deki okullarda Uyum Haftası heyecanı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki okullarda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Haftası heyecanı yaşandı.

Köyceğiz’deki okullarda Uyum Haftası heyecanı

Okula Uyum Haftası kapsamında öğrenciler ailelerinin desteğiyle, okullarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Döğüşbelen İlkokulu Okul Öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.

Köyceğiz’deki okullarda Uyum Haftası heyecanı 1

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ailemle Okul Yolu Programı" ile uyum sürecinin aile katılımıyla desteklenmesi ve çocukların eğitim yolculuklarına güvenle başlamasının önemini vurgulayan Kaymakam Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen; tüm öğrencilere başarılı, mutlu ve keyif dolu bir eğitim öğretim yılı diledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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