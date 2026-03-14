HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köyde korkutan yangın: Evler ve ahırlar küle döndü

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahırlar, 1 traktör ve tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İskilip ilçesine bağlı Şeyhler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikte bulunan F.C.’ye ait eve de sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri köye sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ile Uğurludağ ve Bayat ilçelerinden gelen ekiplerin de desteğiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 ev, evlerin altındaki ahırlar, 1 traktör ve tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.