Köylüler kapanan sokaklarını elbirliğiyle açtı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal mahallelerinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Köylüler kapanan yolları el birliği ile açtı.

Çermik’te yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe merkezi ile karayolu bağlantısı kesilmiş durumda. Çermik Belediyesi yol ekipleri vatandaşların mahalle yollarının ulaşımını sağlamak için aralıksız çalışıyor.

Çalışmalar sonucu bazı yollar ulaşıma açılırken, kapalı yolların açılması için çalışmalar da sürüyor. Aynalı köyü Belvan mezrasında köy halkı imece usulüyle kendi sokaklarının kar temizliğini yaparak köy içindeki yolu ulaşıma açtı.

