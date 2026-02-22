HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Kozan Barajı’nda doluluk oranı, yüzde 7’den yüzde 28’e yükseldi. Son iki yıldır kuraklıkla gündeme gelen barajda su seviyesindeki artış, bölge halkı ve üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi

Yağışlarla birlikte sel sularının baraja sürüklediği ağaç kütükleri vatandaşlar tarafından traktörlerle toplanırken, kuraklık döneminde piknik alanlarında bırakılan plastik atıkların su yüzeyine çıkması çevre kirliliğini gözler önüne serdi.
Hafta sonunda hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla birlikte baraj çevresi vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Ramazan ayı dolayısıyla aileleriyle vakit geçirmek için baraj kenarına gelen ilçe sakinleri, su seviyesindeki yükselişin en son pandemi döneminde görüldüğünü ifade etti. Vatandaşlar, barajın özellikle çiftçiler için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Baraj çevresinde dinlenen bazı vatandaşlar, selin getirdiği kütükleri traktörlerine yükleyerek topladı. Kuruyan su yatakları ve şelalelerin yeniden akmaya başlaması ise barajı besleyen kaynakların tekrar suyla dolduğunu gösterdi.

Bölgede yaşayan Vahit Gök, çocukluğunun bu bölgede geçtiğini belirterek, "Son iki yıldır çok kuraktı. En son pandemi döneminde tam doluluk oranına ulaşmıştı. Narenciye bahçeleri büyük sıkıntı yaşamıştı. Bu yıl yağışlarla birlikte biraz olsun doldu. Ağaçlar doğadan geliyor ama plastikler insanlık ayıbı" dedi.
Su seviyesindeki artış üreticiler için umut olurken, ortaya çıkan atık manzarası çevre bilincinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 1

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 2

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 3

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 4

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 5

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 6

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 7

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 8

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 9

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 10

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 11

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 12

Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi 13
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak!Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak!
Kapı korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKapı korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.