Kozan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28’e yükseldi

Yağışlarla birlikte sel sularının baraja sürüklediği ağaç kütükleri vatandaşlar tarafından traktörlerle toplanırken, kuraklık döneminde piknik alanlarında bırakılan plastik atıkların su yüzeyine çıkması çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Hafta sonunda hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla birlikte baraj çevresi vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Ramazan ayı dolayısıyla aileleriyle vakit geçirmek için baraj kenarına gelen ilçe sakinleri, su seviyesindeki yükselişin en son pandemi döneminde görüldüğünü ifade etti. Vatandaşlar, barajın özellikle çiftçiler için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Baraj çevresinde dinlenen bazı vatandaşlar, selin getirdiği kütükleri traktörlerine yükleyerek topladı. Kuruyan su yatakları ve şelalelerin yeniden akmaya başlaması ise barajı besleyen kaynakların tekrar suyla dolduğunu gösterdi.

Bölgede yaşayan Vahit Gök, çocukluğunun bu bölgede geçtiğini belirterek, "Son iki yıldır çok kuraktı. En son pandemi döneminde tam doluluk oranına ulaşmıştı. Narenciye bahçeleri büyük sıkıntı yaşamıştı. Bu yıl yağışlarla birlikte biraz olsun doldu. Ağaçlar doğadan geliyor ama plastikler insanlık ayıbı" dedi.

Su seviyesindeki artış üreticiler için umut olurken, ortaya çıkan atık manzarası çevre bilincinin önemini bir kez daha hatırlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır