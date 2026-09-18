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Kozan’da "silahla yaralama ve tehdit" suçlarından 2 şüpheli tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kozan’da "silahla yaralama ve tehdit" suçlarından 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede farklı tarihlerde meydana gelen silahla yaralama ve silahla tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında A.K. (25), Y.S. (21) ve M.İ.A. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Kozan’da "silahla yaralama ve tehdit" suçlarından 2 şüpheli tutuklandı 1

"SİLAHLA YARALAMA VE TEHDİT" SUÇLARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.K. ve M.İ.A. tutuklanırken, Y.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Cezaevi’ne teslim edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden A.K.’nin, 26 Ağustos 2026 tarihinde ilçede bir banka önünde meydana gelen bıçaklı kavganın taraflarından biri olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana Kozan
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