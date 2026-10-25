HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

KPSS'den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ağrı'da 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan 2 öğrenciye beton mikseri çarptı. Park halindeyken harekete geçen beton mikserinin çarptığı öğrencilerden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer öğrenci ağır yaralandı.

KPSS'den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Ağrı'nın Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde bulunan Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana geldi.

2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A., yolda yürüdükleri sırada park halinden harekete geçen beton mikserinin çarpması sonucu ağır bir kazanın kurbanı oldu.

Çarpmanın etkisiyle F.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, İ.A. ise yaralandı.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrenci İ.A.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 1 öğrencinin ise ağır yaralandığı kazanın ardından inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz"İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz"
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' uyarısıİçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Ağrı KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.