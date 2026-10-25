KPSS'den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Ağrı'nın Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde bulunan Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana geldi.

2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A., yolda yürüdükleri sırada park halinden harekete geçen beton mikserinin çarpması sonucu ağır bir kazanın kurbanı oldu.

Çarpmanın etkisiyle F.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, İ.A. ise yaralandı.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrenci İ.A.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 1 öğrencinin ise ağır yaralandığı kazanın ardından inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır