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Kral Charles Ramazan öncesi hurma paketledi

27.02.2025 16:31
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İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, restoran ziyareti sırasında denk geldikleri Ramazan hazırlıklarına katılarak, hastanelere gönderilecek hurmaların paketlenmesine yardımcı oldu.

Kral Charles Ramazan öncesi hurma paketledi

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Londra'daki bir restoranı ziyaretleri sırasında Ramazan hazırlıklarına denk geldi. Restoranda bir grup Müslüman kadınla tanışan Kraliyet çifti, İngiliz-Hint şef Asma Khan'ın sahibi olduğu restoranda Ramazan ayı boyunca iftar açarken tüketilmesi amacıyla hastanelere gönderilecek hurmaların paketlenmesine yardımcı oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Kral ve Kraliçe'nin hurma paketledikleri anlar ise Kraliyet’e ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "İngiliz Müslüman kadınları kutluyorum. Profesyonel sporculardan sanatçılara ve kurumsal dünyadaki liderlere kadar uzanan Kral ve Kraliçe, Ramazan'a hazırlanırken bir grup olağanüstü kadınla vakit geçirdi. Ramazan, Müslümanlar için günlük hayatın normal olarak devam ettiği ancak manevi odakların yoğunlaştığı önemli bir dönemdir" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Ramazan ayında orucun hurma ile açıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hurma Ramazan charles
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