Kraliçe İstanbul'a ayak bastı: 14 yıl sonra Türkiye'deler

Belçika Kraliçesi Mathilde d'Udekem d'Acoz, beraberinde geniş ve üst düzey bir heyetle İstanbul'a geldi. Kraliçeyi Bakan Göktaş çiçeklerle karşıladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 10-14 Mayıs arasında Türkiye’de resmi ziyaretleri kapsamındaki ilk durağı İstanbul oldu.

TÖRENLE KARŞILANDI

Kraliçe ve beraberindeki heyeti taşıyan THY’nin tarifeli uçağı saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Kraliçeyi İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı.

KONUKEVİNDE DİNLENDİ

Bir süre konukevinde dinlenen kraliçe daha sonra makam aracıyla havalimanından ayrıldı.

GENİŞ HEYETLE İSTANBUL’A GELDİ

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu,10-14 Mayıs arasında İstanbul ve Ankara’yı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirecek. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye ile Belçika arasında enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları ele alınacak. Çok sayıda Belçikalı şirket temsilcisi İstanbul ve Ankara'da Türk firma temsilcileriyle görüşecek.

Diğer yandan Kraliçeyle birlikte Belçika’dan gelen üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alıyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

