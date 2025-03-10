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Kraliyet ailesini yıkan haber! Lüksemburg Prensi Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.03.2025 12:10
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Avrupa’nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg’un kraliyet ailesi acı haberle yıkıldı. Lüksemburg Prensi Robert ile Nassau Prensesi Julie'nin oğlu Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti. Genç prens nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Kraliyet ailesini yıkan haber! Lüksemburg Prensi Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti

Lüksemburg Prensi Frederik’in 22 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, 'POLG' olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Prince-Robert-de-Luxembourg-maladie-rare-Frederik

Prensin ailesi, Frederik'in 2022'de kurduğu POLG Vakfı'nın sitesinde, oğullarının 1 Mart'ta Paris'te vefat ettiğini duyurdu. Lüksemburg Prensi Robert açıklamasında, “Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Prince Frederik

Vakıf, 'POLG' hastalığını ‘vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir mitokondriyal bozukluk’ olarak tanımlıyor. Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı belirtiliyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lüksemburg kraliyet ailesi
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