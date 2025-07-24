Kredi kartıyla sigara alırken komisyon kesenlere darbe! Denetim altındalar...

Sigara alışverişlerinde kredi kartı kullanımında yaşanan usulsüzlükler sona eriyor. BDDK ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonuç verdi, tüketiciden alınan ek ücretler tarih oluyor.

Sigara tüketicileri uzun zamandır kredi kartıyla yaptıkları alışverişlerde karşılaştıkları haksız uygulamalardan şikayetçiydi. Birçok işletme, sigara alımlarında kredi kartı kullanımına ek olarak 2 TL ile 4 TL arasında değişen 'komisyon' adı altında ücretler talep ediyordu. Hatta bazı işletmeler, sigara satışı yapabilmek için tüketicileri başka ürünler almaya zorluyordu. Bu durum, tüketicilerin tepkisine neden olurken, yetkililer durumu ele aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan şikayetler üzerine konuyu mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bu tür uygulamaların yasal olmadığı tespit edildi. BDDK ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bankalarla ve ilgili sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için gerekli adımları attı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, sigara satışı yapan işletmelerin kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek ücret talep etmesi veya tüketicileri zorunlu olarak başka ürünler almaya yönlendirmesi yasaklandı. Bu yasağa uymayan işletmeler hakkında ciddi yaptırımlar uygulanacak. Tüketiciler, bu tür durumlarla karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilecekler.