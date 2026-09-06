Kremlin’deki kırmızı dosyanın gizemi: Putin’in önüne bırakıldı, içeriği merak uyandırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Kremlin’de yaptığı görüşmeden dikkat çeken görüntüler geldi.



MASADA KIRMIZI VE SİYAH DOSYALAR

Basına açık bölüm sona ermek üzereyken Rus görevlilerden biri Putin’in önüne ince kırmızı bir dosya bıraktı. Amerikan heyetinin önünde ise kalın siyah dosyalar bulunuyordu.



KIRMIZI DOSYADA NE VARDI?

Putin’in önüne bırakılan kırmızı dosya, üç saatten uzun süren görüşmenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu. Kremlin veya Beyaz Saray'dan dosyanın içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.



Trump, temsilcilerini Moskova’ya göndermeden önce savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yeni önerilerin bulunduğunu söylemiş ancak ayrıntıları paylaşmamıştı.

3 SAATLİK GÖRÜŞMEYE KREMLİN YORUMU: "YAPICI, GÜVENE DAYALI VE FAYDALI"

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi. AA'nın aktardığına göre, Uşakov, bunun sekizinci ziyaret olduğuna dikkat çekti. Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü, yapıcı, güvene dayalı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin çözümü ve diğer güncel konuların ele alındığını bildirdi.

"KRİZİN TEMEL NEDENLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI"

Uşakov, Putin'in görüşmede, ABD'nin Ukrayna konusunda arabuluculuk rolünü takdir ettiğini, Trump'a meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Görüşmede, son derece ciddi konular ele alındı. Rus tarafı, (Ukrayna'da) yürütülen özel askeri operasyon seyrinde oluşan durumla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşılacağı belirtildi. Elbette, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı. Putin, Amerikalılarla meseleye siyasi diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti."

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceğine işaret eden Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Putin'in Ukrayna krizinin kalıcı barışçıl çözümüne dair değerlendirmelerini yarın Kiev'de yapacakları temaslarda kullanacakları konusunda söz verdi." dedi.

Uşakov, ABD'li temsilcilerin bu ziyarete ciddi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Onlar, yalnızca çatışmaların bir an önce sona ermesine yönelik isteklerini dile getirmekle kalmadı, olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler de sundu." ifadelerini kullandı.

YALNIZCA UKRAYNA KONUŞULMADI

Putin'in görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Ekonomik konular ile Rusya ve ABD arasında uygulanabilecek büyük ve karşılıklı fayda sağlayan projeler ayrıntılı şekilde istişare edildi." diye konuştu.

"PUTİN VE TRUMP MUTABIK KALDI"

Uşakov, Rus ve ABD liderlerinin kişisel temaslarına devam edecekleri, Witkoff ve Kushner üzerinden yürütülen çalışmaların sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

DOSYADAKİ FİKİRLER KİEV’E TAŞINIYOR

Witkoff ve Kushner’ın Moskova’nın ardından Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.