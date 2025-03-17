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Kremlin, Putin-Trump görüşmesini doğruladı

17.03.2025 16:20
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini doğrulayarak, "Böyle bir görüşme yarın için planlanıyor" dedi.

Kremlin, Putin-Trump görüşmesini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yaptığı, "Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlıyorum" açıklamasına Kremlin’den doğrulama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, bu doğru. Böyle bir görüşme yarın için planlanıyor" dedi.

TRUMP GÖRÜŞME PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Trump bugün Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salı günü Başkan Putin ile görüşeceğim. Hafta sonu çok fazla çalışma yapıldı. Toprak ve enerji santralleri hakkında konuşacağız. Bence her iki taraf da, Ukrayna ve Rusya, bu konunun büyük bir kısmını zaten görüşüyor. Bu konuda zaten konuşuyoruz, bazı varlıkları bölüşüyoruz" demişti.

SON GÖRÜŞME 12 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Putin ile Trump arasındaki son telefon görüşmesi 12 Şubat'ta gerçekleşmişti. Bir buçuk saat süren görüşmede, iki ülkenin liderleri Ukrayna meselesini ve iki ülke arasındaki birikmiş sorunları ele almışlardı. Putin ve Trump, yüz yüze toplantılar da dahil olmak üzere temasların devam etmesi konusunda anlaşmışlardı. Bu anlaşmalar çerçevesinde, Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff, Moskova'da Putin ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, Witkoff'un Putin ile toplantıda ateşkes görüşmelerine ilişkin ek bilgiler verdiğini, Putin'in de Witkoff aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a ek bilgiler ve ateşkes önerisiyle ilgili bir mesaj ilettiğini belirtmişti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Donald Trump abd
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