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  4. Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa barış istemiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa barış istemiyor

28.03.2025 16:10
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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Avrupa’nın Moskova’ya yönelik yaptırımları kaldırma gönülsüzlüğü barışı istemedikleri anlamına geliyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Avrupa barış istemiyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa ülkelerinden Rusya’ya yönelik yaptırımlara yönelik sorulara yanıt veren Peskov, "Avrupa’nın Moskova’ya yönelik yaptırımları kaldırma gönülsüzlüğü barışı istemedikleri anlamına geliyor" dedi. Karadeniz açılımının ayrılmaz bir parçası da tarımsal ürünlerle ilgili anlaşmalar yapan bankacılık kurumumuza yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu sınırlandırmaların özü oldukça açık. Eğer Avrupalı ülkeler bu yoldan gitmek istemezlerse bu barış yolunda olmak, Moskova ve Washington’un barışçıl bir rotaya doğru ilerleme çabalarına katkıda bulunmak ve birlikte hareket etmek istemedikleri anlamına geliyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kremlin
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