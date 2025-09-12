HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kremlin: Ukrayna ile müzakere sürecinin anında sonuç vermesi beklenmesin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasındaki müzakereler hususunda bir duraklama olduğunu belirterek, pembe gözlüklerle müzakere sürecinin anında sonuç vermesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Kremlin: Ukrayna ile müzakere sürecinin anında sonuç vermesi beklenmesin

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalar yaptı.

Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girip girmediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Elbette, pembe gözlüklerle bakıp müzakere sürecinin anında sonuç vermesini bekleyemeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, başlangıçta hızlı bir çözüm olasılığını düşündüğünü ancak daha sonra bunun için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu fark ettiğini söylediğini hatırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'da bir çözüme hazır olduğunu vurgulayan Peskov, "Rus tarafı, barışçıl diyalog yolunu izlemeye ve çatışmayı çözmenin yollarını aramaya hazır. Ancak Avrupalıların (bu sürece) müdahale ettiği bir gerçek. Bu herkes için bir sır değil." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında temasların sürüp sürmediğine ilişkin bir soruya Peskov, "İletişim kanalları mevcut, kuruldu. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma olanağına sahip ancak şimdilik bir duraklama söz konusu." yanıtını verdi.

Polonya'nın, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenlediği Zapad-2025 tatbikatları nedeniyle Belarus ile sınırını kapatma kararını yorumlayan Peskov, Batı Avrupa, Rusya'ya düşmanca bir tavır takındığı için Polonya gibi söz konusu ülkelerin duygusal tepki verdiğini dile getirdi.

Peskov, "Rusya hiçbir zaman kimseyi tehdit etmedi. Avrupa ülkelerini de tehdit etmiyor. Askeri altyapısıyla Avrupa'ya doğru ilerleyen Rusya değildi. Barış ve istikrarın değil, çatışmanın aracı olan NATO'nun bir parçası olan Avrupa, sürekli olarak sınırlarımıza doğru ilerledi." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklamaAydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.