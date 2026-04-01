Kreş ve okullarda alarm! Tek çocuk herkese bulaştırabiliyor

Mevsimsel geçişler ve okulların açık olmasıyla birlikte toplu yaşam alanlarında enfeksiyon riski hızla artıyor. Bu dönemlerde çocuklarda sıklıkla görülen ve ağır seyredebilen ani ishal ile kusma vakalarının altından genellikle nörovirüs tehlikesi çıkıyor. Çocukların vücut direncini saatler içinde düşürebilen bu sinsi virüs hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gulnara Heydarova, hastalığın belirtileri ve tedavi süreçlerine dair hayati bilgiler paylaştı.

Kreş ve okullarda alarm! Tek çocuk herkese bulaştırabiliyor
Gökçen Kökden

Okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda hızla yayılan nörovirüs, son dönemde çocuk sağlığını tehdit eden en önemli enfeksiyonlardan biri haline geldi. Ani kusma, ishal ve karın ağrısıyla seyreden hastalık, özellikle küçük çocuklarda ağır seyredebiliyor. Dr. Gulnara Heydarova nörovirüsün belirtileri, bulaş yolları ve tedavi süreciyle ilgili ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

"EN BÜYÜK TEHLİKE SIVI KAYBI"

Kreş ve okullarda alarm! Tek çocuk herkese bulaştırabiliyor 1

Nörovirüsün genellikle ani başlayan şikayetlerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Heydarova, “Hastalık daha çok ishal, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerle seyreder. Küçük çocuklarda özellikle ani ve tekrarlayan kusma ön plandadır. Virüsün en önemli özelliği, çok küçük bir miktarının bile şiddetli hastalık yapmaya yetmesidir. Bu nedenle kısa sürede ciddi sıvı kaybına yol açabilir. Çocuk sağlığı açısından en kritik nokta sıvı kaybıdır. Çocuklarda idrar miktarında azalma, ağız kuruluğu, gözyaşında azalma gibi bulgular varsa, halsiz görünüyorsa, beslenemiyorsa ve uykuya meyilliyse vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

ÇOK HIZLI BULAŞIYOR

Kreş ve okullarda alarm! Tek çocuk herkese bulaştırabiliyor 2

Nörovirüsün bulaşma hızının oldukça yüksek olduğuna da değinen Dr. Heydarova, “Okul, kreş gibi kalabalık ortamlarda virüs çok kolay yayılır. Kapı kolları, ortak kullanılan yüzeyler ve oyuncaklar bile bulaş için yeterlidir. Enfekte olan tek bir çocuk, kısa sürede ailedeki diğer bireylere de hastalığı bulaştırabilir. Nörovirüs tedavisinde en sık yapılan hatalardan biri gereksiz antibiyotik kullanımıdır. Bu hastalık viral kaynaklıdır ve antibiyotiklerin tedavide hiçbir yeri yoktur. En etkili tedavi kaybedilen sıvının yerine konmasıdır. Aileler, çocuklarının bol sıvı almasına özen göstermelidir. Nörovirüs genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak çocuklarda sıvı kaybı çok hızlı gelişebildiği için ailelerin belirtileri yakından takip etmesi büyük önem taşır. Erken müdahale hastalığın seyrini kolaylaştırır.” şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Acaba bu oyun kasar mı?" derdi bitiyor"Acaba bu oyun kasar mı?" derdi bitiyor
Zirai don uyarısı: Orta Karadeniz için kritik günlerZirai don uyarısı: Orta Karadeniz için kritik günler

Anahtar Kelimeler:
norovirüs enfeksiyonu sağlık
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

