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Krikodan kayan aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldıran şahıs, krikonun kayması sonucu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki aracın altında kaldı.

Krikodan kayan aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldıran şahıs, krikonun kayması sonucu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki aracın altında kaldı. Ağır yaralanan adam, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak’ta bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Hüsnü E., 16 BF 616 plakalı otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldırdı. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki aracın altına girerek tamir etmek isteyen Hüsnü E., krikonun kaymasıyla aracın altında kaldı. Aracın altında sıkışan adam, çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın altında sıkışan adamı kurtardı. Ağır yaralanan Hüsnü E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Krikodan kayan aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı 1

Krikodan kayan aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı 2

Krikodan kayan aracın altında kalan şahıs ağır yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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