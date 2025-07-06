HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Türkiye için tarihi önem taşıyan süreç, hassas bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Ziyaretler ve açıklamaların ardından terör örgütü kendini feshettiğini duyurmuştu. Şimdi gözler silahların ne zaman imha edileceğinde. MİT Başkanı İbrahim Kalın süreci bizzat takip ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendiriyor. Terör örgütü lideri Öcalan'ın bu hafta yeni bir mesaj paylaşması beklenirken PKK'nın silahlarının ne zaman imha edileceğiyle ilgili de tarih verildi.

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...
Ufuk Dağ

Terörsüz Türkiye konusunda bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak. PKK’nın silah bırakması konusunda somut olarak ilk adım atılacak. DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan silahların imha edilmesi konusunda yeni bir mesaj yayınlayacak. TBMM’de kurulacak komisyonun da çerçevesi belirlenecek.

Kritik hafta! PKK nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: Öcalan detayı... 1

Türkiye’de terörün sonlandırılması kapsamında gündeme gelen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin en önemli aşamalarından biri olan PKK’nın silahları imha etmesi süreci için bütün hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta içinde milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında, önümüzdeki haftayı işaret ederek, “Çok kısa süre içinde yeni ve güzel gelişmeler olacak. Terörsüz Türkiye hedefine artık daha yakınız” dedi.

KALIN TAKİP EDİYOR, ERDOĞAN BİLGİLENDİRİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, PKK’nın silah bırakmasına ilişkin hazırlıklar Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminin koordinasyonunda yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın süreci bizzat yakından takip ediyor ve gelişmelerle ilgili an be an Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veriyor. Kalın’ın, geçen hafta Kuzey Irak yönetiminin tarafları ile yaptığı görüşmelerde de PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin detaylar ele alınmıştı.

Kritik hafta! PKK nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: Öcalan detayı... 2

SİLAHLARIN TAMAMININ İMHASI SONBAHAR'I BULACAK

Süleymaniye’de yapılacağı belirtilen silahların imhası etkinliği için, DEM Parti tarafından Türkiye’den de köşe yazarları ve bazı STK temsilcileri davet edildi. Bu etkinlikle ilgili video görüntülerinin MİT’in denetiminde yayınlanacağı belirtiliyor. Silahların tamamının imha edilmesinin sonbaharı bulacağı ifade edilirken, imha edilen bütün silahlar kayıt altına alınacak. Türkiye’nin, silahların başka bir ülkenin envanterine girmesine de müsaade etmeyeceği belirtiliyor. Türkiye; bu süreçte silah bırakmayan terör örgütü üyeleri ile mücadelesine devam edecek. Silahların imhası sürecine paralel olarak Kuzey Irak bölgesindeki örgüt kamplarının da hızla boşaltılması gündeme gelecek.

Kritik hafta! PKK nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: Öcalan detayı... 3

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖCALAN YENİ MESAJ YAYINLAYACAK

Öte yandan edinilen bilgilere göre, İmralı adasında da Öcalan’ın çalışma şartlarıyla ilgili bazı yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu doğrultuda, Öcalan’ın çalışma ofisi olarak kullanabileceği ayrı bir bölüm hazırlandığı, Öcalan için sekretarya görevini üstlenecek bazı isimlerin adada görevlendirildiği kaydediliyor. PKK’nın silah bırakma sürecinin Öcalan tarafından koordine edileceği, bu sebeple de İmralı’daki görüşme trafiğinin hızlanması bekleniyor. Öcalan’ın önümüzdeki hafta silahların bırakılacağı etkinlik için de bir mesaj yayınlanacağı açıklanmıştı. Öcalan’ın bu mesajı ‘devletin kontrolünden geçirildikten sonra’ ilgililerine teslim edildiği de zikrediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ormanlar için, camilerde dua edildi...Ormanlar için, camilerde dua edildi...
Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı!Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı!

Anahtar Kelimeler:
pkk MİT silah Abdullah Öcalan terör örgütleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomen olması beklenirken erken final kararı alındı

Fenomen olması beklenirken erken final kararı alındı

Muhittin Böcek tutuklandı! Eski gelini adli kontrolle serbest

Muhittin Böcek tutuklandı! Eski gelini adli kontrolle serbest

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Fenerbahçe PSG ile yıldız oyuncu için anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe PSG ile yıldız oyuncu için anlaşmaya vardı!

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

Soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.