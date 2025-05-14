Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınları inceleme, mealleri denetleme ve dini günleri tespit etme görevleri yeniden düzenleniyor. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu düzenlemeyle; öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle komisyonda kabul edilen değişikliğe göre Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek. Yapılacak inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek.

İNTERNETTE ERİŞİM KISITLAMA YETKİSİ

Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı mercii bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını verecek. Toplatma ve imha kararına, içeriğin çıkarılması kararına veya erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmiş olması, karara konu yayınların toplatılmasına, içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine engel teşkil etmeyecek. Toplatma ve imha kararına konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilecek.

DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETİ SUNULACAK

Kabul edilen teklifle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ FAALİYETLERİ DENETLENECEK

Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyecek.

OKUMA SALONLARI AÇILACAK

Genel Müdürlük tarafından ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açılacak ve bunlarla ilgili işler yürütülecek.

KİRALAMA VE İŞLETME İŞLEMLERİ

Genel Müdürlük ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur'an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

ADAYLAR SÖZLÜ SINAV SIRALAMASIYLA ATANACAK

Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü ve Başkanlık vaizi unvanındaki personel, başkanın uygun göreceği kadrolara atanabilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 3 katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.

HAC VE UMRE HARCAMALARI

Teklifle, hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen hüküm yeniden düzenleniyor. Buna göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabı'nın oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre dönemlerinde hac ve umre faaliyetleri için yurt içinde görevlendirilen Başkanlık personeline sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kanun'un "Yurt dışı teşkilatı" başlıklı hükmünde yer alan sözleşmeli statüde istihdam edilenlere ödenecek aylık tutarında değişikliğe gidiliyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA ÖDENECEK SINAV ÜCRETLERİ

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatı, müşavirlik ve ataşeliklerden oluşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi kuruluşu dışındaki dini kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında, rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak, tercüme yaptırmak, vaaz verdirmek suretiyle faydalanabilecek.

Başkanlıkça yapılan sınavlarda soru hazırlama komisyonu üyesi, sınav komisyonu üyesi ve sınav görevlisi olarak görevlendirilen personele sınav ücreti ödenecek. Sınav ücreti, sınavda görevlendirilenlere her bir gün için kanun teklifinde belirlenen gösterge rakamlarının, Devlet Memurları Kanunu'na göre aylıklar için belirlenen memur maaş kat sayısının çarpımından oluşacak. Bir kişi bir bütçe yılı döneminde en fazla 10 defa sınavda görevlendirilebilecek. Bir sınavda aynı kişiye günlük bir sınav ücreti ödenecek. Sınav ücreti ödenenlere, Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla başka bir ücret ödenmeyecek.(AA)