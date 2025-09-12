HABER

Krom madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçükte, iki işçinin mahsur kaldığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde öğle saatlerinde göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, iki işçi göçük altına aldı.

Göçük meydana gelen bölgede bellerine kadar gömülü kalan iki işçiyle temas kuruldu. Mesai arkadaşlarını kurtarmak için seferber olan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

