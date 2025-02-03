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Kronik hastalığı olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: O zorunluluk kalktı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.02.2025 19:50
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İki hafta verilen aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Kameralar karşısın geçen Erdoğan, sağlık alanında alınan yeni kararları açıkladı. Kronik hastalarla ilgili gelişmeyi de duyurdu.

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: O zorunluluk kalktı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başlayan toplantı sona erdi. Erdoğan, Bolu'daki yangın faciasından, turizmden, yargı reformundan ve sağlık alanında alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı.

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KRONİK HASTALARLA İLGİLİ YENİ KARAR!

Aile hekimlerini hastane sistemine entegre ettiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan, kronik hastalarla ilgili alınan önemli kararı da açıkladı. "Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek." dedi

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"Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. 2025 yılında ilave bin aile sağlığı merkezimizi daha açarak koruyucu sağlık altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aile hekimlerimiz sadece ilk bir ay içerisinde 5.200.000 vatandaşımıza sağlık taraması yaptı. 620.000 vatandaşımızda koronavirüs hastalığı, hipertansiyon ve diabet gibi önemli hastalıklara erken tanı konuldu. Erken tanı konulan vatandaşlarımız yakın takibi alındı, tetkik ve tedavileri için gerekli yönlendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net konuştu: "Adalet önünde canları yanacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net konuştu: "Adalet önünde canları yanacak"
Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi
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