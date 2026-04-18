Küba'daki enerji krizi büyüyor

Küba, artan yaptırımlar ve enerji sıkıntısıyla mücadele ediyor. Elektrik ve yakıt sorunları hayatı olumsuz etkiliyor.

ABD, İran'la ateşkes görüşmeleri yapıyor. Küba'ya yönelik yaptırımları esnetiyor. Ancak tek bir tankerin geçişi, enerji ihtiyacını karşılamıyor.

Yeni yılın ilk günlerinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro alıkonuldu. ABD, o tarihten bu yana Küba'ya uyguladığı ablukayı sıkılaştırıyor. Bu durum Küba’da enerji sıkıntısına yol açıyor.

Havana'da bulunan Anadolu Ajansı, Karayipler'deki son durumu takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de yaptığı açıklamada, “Sırada Küba var.” dedi. Bu, Havana'ya yönelik baskıların arttığına işaret ediyor.

Beyaz Saray'da da basın toplantısında, Trump, “Küba’yı alabilirim.” ifadesini kullandı. Bu mesajlar, Küba’da rahatsızlık yarattı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da İran konusunun ardından Küba ile ilgileneceklerini belirtti. “Küba farklı bir hikaye” dedi ve durumu eleştirdi.

Fidel Castro’nun devriminden bu yana, ABD’nin yaptırımları devam ediyor. Ancak Venezuela'dan ham petrol sevkiyatı durdu. Bu durum, akaryakıt sıkıntısına ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Ülke genelinde 32 saat süren elektrik kesintileri, sağlık hizmetlerini etkiliyor. Elektrik kesintileri sırasında su pompaları da çalışmıyor.

Fırınlar ve küçük imalathaneler de kesintiler nedeniyle kapanıyor. Toplu ulaşım araçları yakıt sıkıntısı nedeniyle seferlerini sınırlıyor. Pek çok sefer iptal edildi.

Küba'da 2019’dan beri, Karadeniz Holding Grup'a bağlı santral gemileri faaliyette. Yüzer santraller, Küba'nın elektrik üretim kapasitesine destek sağlıyor. Yaptırımlar nedeniyle elektrik altyapısı yenilenemiyor.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, iki yüzer elektrik santralinin hizmette olduğunu açıkladı. Ancak yakıt sıkıntısı bu santrallerin verimli çalışmasını engelliyor. Rusya’dan gelen ham petrol işlendikten sonra, gemiler tam kapasiteye geçebilir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

