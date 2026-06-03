Manisa’da sivrisineğe karşı 7/24 seferberlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle mücadele kapsamında 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar, ilaçlama araçlarının konumunu ve kamera görüntülerini anlık olarak takip edebilirken, yetkililer su birikintileri ve çevre temizliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla 17 ilçede sürdürdüğü vektörle mücadele çalışmalarına 59 araç ve 141 personelle devam ediyor. Ekipler sahada 7 gün 24 saat görev yaparken, vatandaşlar ilaçlama araçlarını "Hizmet Aracım Nerede?" uygulaması üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, larva üreme alanlarında düzenli kontrol ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sulak alanlar, dere yatakları, rögarlar, çöp konteynerleri, gübrelikler ve zararlıların üreyebileceği diğer noktalarda denetim ve ilaçlama faaliyetleri titizlikle yürütülüyor.

Manisa genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk sağlığı ve yaşam kalitesini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Başkan Dutlulu, "Tüm gücümüzle sahadayız, ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve huzuru için araç filomuzu ve ekiplerimizi daha da güçlendirdik. Bugün 17 ilçemizin tamamında, 59 araç ve 141 personelden oluşan ekibimizle 7 gün 24 saat görev başındayız. Vatandaşlarımız, ilaçlama araçlarımızın anlık konumunu, güzergahını ve kamera görüntülerini ’Üzüm’ uygulamamız içerisindeki ’Hizmet Aracım Nerede?’ modülünden canlı olarak takip edebilirler. Ayrıca talep, öneri ve ilaçlama ihtiyaçları için Alo 153 Çağrı Merkezi veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşabilirler" dedi.

Araçlar canlı takip edilebiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen "Hizmet Aracım Nerede?" uygulamasının önemli bir kolaylık sağladığını belirten Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Uğur Dilik, vatandaşların ilaçlama araçlarının anlık konumlarını ve çalışma güzergahlarını takip edebildiğini söyledi.

Dilik, "Vatandaşlarımız uygulama üzerinden araçlarımızı anlık olarak takip edebiliyor. İsteyen vatandaşlarımız araç içi kameraya bağlanarak anlık görüntüleri de izleyebiliyor. Mahallelerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını sistem üzerinden takip etmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çevre temizliği çağrısı

Vektörlerle mücadelede vatandaş desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dilik, bahçe, balkon ve ev çevresinde sivrisineklerin üremesine neden olabilecek su birikintilerinin oluşmaması gerektiğini belirtti.

Havuzların düzenli temizlenmesi ve suların kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeken Dilik, sokak hayvanları için bırakılan yemek artıklarının çevreye gelişigüzel dökülmemesi gerektiğini, bunun haşere ve fare oluşumuna neden olabileceğini kaydetti.

Son dönemde gelen başvuruların önemli bölümünün sivrisinek değil, bitki sinekleri ve halk arasında yalancı sivrisinek olarak bilinen kronomidlerle ilgili olduğunu ifade eden Dilik, "Şikayetlerin büyük kısmını bitki sinekleri oluşturmaktadır. Bu türlerle mücadele zirai uygulamalar kapsamında ilgili kurumların sorumluluğundadır. Ayrıca son dönemde sık görülen kronomidler de sivrisinekle karıştırılmaktadır. Ancak bunlar insan sağlığı açısından zararlı değildir. Bitki özleriyle beslenir, doğal yaşam döngüsüne katkı sağlar ve kirli suların temizlenmesinde rol oynarlar" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır