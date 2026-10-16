Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti davasında karar duruşması bugün görüldü.

"AZMETTİRİCİSİ ALEYNA'DIR"

Duruşmada Kundakçı’nın annesinin sözleri dikkat çekti. Acılı anne "Ben 21 yaşındaki tek evladımı toprağa koydum. Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna'dır. Benim adaletimi mahkeme sağlasın" dedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI! ALEYNA KALAYCIOĞLU'NA BERAAT, ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS

Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

GEÇEN HAFTA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLAMIŞTI

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde geçtiğimiz hafta savcı mütalaasını açıklamıştı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı, İzzet Yıldızhan için de beraat istemişti. Savcı Aleyna Kalaycıoğlu için de 1 yıla kadar hapis istemi ve tahliye istemişti.